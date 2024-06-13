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Бизнес

Нижегородский земельный совет согласовал выделение участков под 17 проектов

02 июля 2024 08:34  [70] Бизнес

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области на очередном заседании 1 июля согласовал заявки на выделение земельных участков под инвестиционные проекты. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, было одобрено 17 заявок - в основном, в сферах промышленности и логистики; общий объём инвестиций по данным проектам составит свыше 5,7 млрд рублей.

Самым масштабным станет строительство дороги между Серафимо-Дивеевским и Санаксарским монастырями, которая соединит Нижегородскую область и Мордовию. В частности, было одобрено выделение участка дороги в Вознесенском округе. Общий объем инвестиций в проект составит 3,3 млрд рублей, магистраль планируют возвести за три года.

Совет также согласовал два участка по 300 кв.м на улицах Заводской и Пушкина в Нижнем Новгороде. На них АО "НОКК" возведёт блочно-модульные котельные; объем инвестиций – 42,2 млн рублей и 39,7 млн рублей соответственно. На улице Коновалова на участке 10 тыс. кв. м появится сладской комплекс открытого хранения металлопродукции (ООО "ПКФ Микротон", объём инвестиций - 50 млн рублей).

В Дзержинске на участке 50 тыс. кв. м ООО "А-Ковчег" планирует в течение года построить складские помещения за 500 млн рублей. На участке 3 442 кв. м научно-производственная организация "Опэкмаш" построит цех по производству автокомпонентов, объём инвестиций - 45,8 млн рублей. На участке 20 201 кв. м ООО "Клиент Сервис" намерено возвести завод по производству композитных материалов за 100 млн рублей.

В деревне Ржавка под Нижним Новгородом на участке 14 545 кв. м в течении пяти лет будет возведена производственная мастерская по переоборудованию и обслуживанию уборочной и аварийной техники. Проект реализует ООО "Профстройресурс" за 90 млн рублей.

В Арзамасе появится диагностический центр, который построит ООО "Реал" на участке 1 809 кв. м за 14 млн рублей.

Напомним, что 200 проектов для инвестирования доступно на инвестиционном портале Нижегородской области. Инвестиционные предложения включают в себя проекты и территории для потенциального вложения средств, а также готовые площадки, способные удовлетворить запросы инвесторов. Предлагаются проекты в сфере пищевой промышленности, деревообработки, сельского хозяйства, туризма, сохранения ОКН и других.

Ранее сообщалось, что нижегородские застройщики смогут получить землю под инвестпроекты без торгов.

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Теги:
Земля Инвестиции Строительство
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