Ещё более 3 млрд рублей получила Нижегородская область на строительство метро Экономика

В июне текущего года Нижегородская область получила из федерального бюджета транш в размере 3,2 млрд рублей на инфраструктурные проекты. Как сообщает региональный Минфин, в этой связи сумма госдолга Нижегородской области выросла и на 1 июля составляет около 143 млрд рублей.

Как отметила глава регионального Минфина Ольга Сулима, оставшаяся сумма из федерального бюджета поступит до конца года. На эти средства будет укреплен склон по улице Черниговской. Кроме того, средства направят на строительство станций метро и обновление городского электротранспорта, а также на развитие южных территорий города для жилищного строительства в поселках Ольгино и Новинки.

Следовательно, в структуре долга на 1 июля бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, составили более 79%, еще свыше 20% - государственные ценные бумаги и 0,6% - государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков отсутствуют.

Помимо этого, в июне текущего года выполнен перевод накопленного купонного дохода держателям государственных облигаций Нижегородской области 2019 года выпуска в сумме около 118 млн рублей.

Напомним, что в феврале этого года президент РФ Владимир Путин распорядился списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам. Это поможет Нижегородской области сэкономить солидные суммы, которые в последующем можно будет направить на инфраструктуру и инвестпроекты. На какие конкретно, можно будет определить после принятия соответствующих нормативных актов Правительства РФ.

Ранее сообщалось, что Минфин Нижегородской области погасил часть госдолга в 213,3 млн рублей.