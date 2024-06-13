Режим ЧС ввели в Ленинском районе из-за угрозы обрушения дома на Усиевича

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Режим чрезвычайной ситуации ввели на улице Усиевича в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии города.
Спецрежим установлен в границах дома № 12 по улице Усиевича из-за прогрессирующего разрушения его несущих конструкций после пожара, которые представляют угрозу жизни и здоровью граждан.
Администрации Ленинского района совместно с управляющей компанией ООО "ГУД" поручили составить списки граждан, подлежащих расселению.
Кроме того, районной администрации нужно организовать работу по обследованию дома и поставить его на охрану.
Напомним, пожар в деревянном доме на ул. Усиевича произошёл 4 июня. Площадь пожара составила более 450 кв м. Жильцам предложили перебраться в маневренный фонд.Ранее сообщалось, что три аварийных дома снесут на улице Усиевича в Нижнем Новгороде за 4 млн рублей.
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