Режим ЧС ввели в Ленинском районе из-за угрозы обрушения дома на Усиевича Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Режим чрезвычайной ситуации ввели на улице Усиевича в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии города.

Спецрежим установлен в границах дома № 12 по улице Усиевича из-за прогрессирующего разрушения его несущих конструкций после пожара, которые представляют угрозу жизни и здоровью граждан.

Администрации Ленинского района совместно с управляющей компанией ООО "ГУД" поручили составить списки граждан, подлежащих расселению.

Кроме того, районной администрации нужно организовать работу по обследованию дома и поставить его на охрану.

Напомним, пожар в деревянном доме на ул. Усиевича произошёл 4 июня. Площадь пожара составила более 450 кв м. Жильцам предложили перебраться в маневренный фонд.