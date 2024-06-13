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Общество

Ремонт тротуара провели в Московском районе по обращениям нижегородцев

02 июля 2024 15:16  [51] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонт тротуаров, проездов и парковочной зоны на улице Мечникова от дома №41 по улице Чаадаева до дома №67 по улице Мечникова проходит в Московском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает глава района Владимир Кропотин, обустройство участка проходит по просьбам местных жителей.

"Территория была сильно изношена, асфальтовое покрытие находилось в ненадлежащем состоянии, по этой дороге родители приводят и привозят детишек в дошкольное учреждение №390. Поэтому глава города Юрий Шалабаев поручил привести данный участок в порядок", – рассказал Владимир Кропотин.

По его словам, на проезжей части заменят асфальт на площади 6400 кв. метров и уложат более 1 тысячи погонных метров дорожных бортовых камней, а также восстановят две искусственные неровности. Подрядчики уже установили 713 погонных метров тротуарных камней и заканчивают асфальтировку тротуаров на площади 1200 кв. метров.

Кроме того, в районной администрации отмечают, что в этом году в Московском районе в рамках ямочного ремонта отремонтировали около 13 тысяч кв.метров дорог.

Ранее сообщалось, что благоустройство сквера на улице Рябцева Нижнем Новгороде завершится до 16 июля.

 

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Теги:
Дороги Московский район Ремонтные работы
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