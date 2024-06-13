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Общество

Запуск фуникулера у Нижегородского кремля перенесли на конец августа

02 июля 2024 17:31  [111] Общество

Фуникулер у Нижегородского кремля планируется ввести в эксплуатацию во второй половине августа 2024 года. Об этом сообщили представители ЦУР Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети Вконтакте.

Нижегородец поинтересовался у главы региона Глеба Никитина о сроках запуска фуникулера.

Представители ЦУР Нижегородской области ответили, что строительство подъемника завершено на 98%, и в июне прошла итоговая проверка Ростехнадзора для выдачи заключения о соответствии фуникулера требованиям технических регламентов и проектной документации.

"По ее итогам получены замечания, которые, в основном, касаются документального оформления. С 16 июля начнется работа по вводу подъемника в эксплуатацию и прохождению экспертизы промышленной безопасности. Фуникулер планируется ввести в строй во второй половине августа 2024 года",- уточнили в ЦУРе.

Напомним, изначально фуникулер в Нижегородском кремле планировалось построить к августу 2021 года, однако затем строки ввода подъемника в эксплуатацию перенесли на май 2024 года.

Также ранее сообщалось, что еще один фуникулер построят в верхней части Нижнего Новгорода.

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Теги:
Кремль фуникулер
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