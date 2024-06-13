Мошенники звонят самозанятым и предпринимателям под видом налоговой Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мошенники начали практиковать новую схему, жертвами которой становятся самозанятые и предприниматели, самостоятельно уплачивающие налоги со своих доходов. Об этом сообщает РИА Новости.

Аферисты звонят от имени налоговой службы и заявляют, что видят у предпринимателя на банковском счёте доходы, не учтённые при расчёте налога. Затем они сообщают о необходимости пройти сверку налоговых платежей, якобы соответствующий документ уже был направлен налогоплательщику, и предлагают с ним ознакомиться.

Когда выясняется, что документ не отображается в приложении "Мой налог" или в личном кабинете Федеральной налоговой службы, мошенники сообщают, что ресурс ФНС и портал "Госуслуги" рассинхронизировались, и для восстановления работы нужно назвать код из смс-сообщения.

Как только злоумышленники узнают код из смс - они получают доступ к личному кабинету жертвы на портале Госуслуг.

По такой же схеме мошенники действуют, представляясь сотрудниками фонда ОМС, Пенсионного фонда, представителями мобильного оператора и т.д. Цель одна - с помощью кода доступа попасть в аккаунт "Госуслугах".

Напомним, имея доступ к аккаунту клиента, мошенники могут завладеть личной информацией, оформить кредиты в микро-финансовой организации, а также получить доступ к электронной подписи, что позволит им продать недвижимость жертвы.

Согласно данным компании SafeTech (российского разработчика решений для защиты систем дистанционного банкинга - прим.ред.), в 2024 году зафиксированы атаки, направленные на конкретные слои населения. Так, например, состоятельным клиентам банков звонят якобы редакторы "Википедии", пенсионерам - сотрудники Социального фонда, а IT-специалистам предлагаются интересные вакансии.

Нужно помнить, что коды доступа из поступивших в смс и пуш-сообщениях нельзя передавать другим людям, кем бы они не представлялись.