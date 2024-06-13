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Общество

Жительница Балахны совершила около 30 переводов мошенникам

23 июня 2024 13:30  [49] Общество

Жительница Балахны совершила 29 переводов мошенникам и лишилась крупной суммы денег. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородкой области,  69-летней местной жительнице позвонил якобы сотрудник Центрального банка и сообщил, что с её банковским счётом неизвестные лица производят сомнительные операций.  Для предотвращения этой операции собеседник убедил пожилую нижегородку обналичить все сбережения и перевести их на специальные "безопасные" счета.

Пенсионерка выполнила указания злоумышленника и совершила 29 переводов через различные банкоматы города на общую сумму более 5 млн рублей. После последней транзакции аферист перестал выходить на связь и пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что мошенники начали звонить нижегородцам от имени фонда ОМС.

Также сообщалось, что молодой нижегородец стал жертвой группового телефонного мошенничества

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Теги:
Мошенничество Пенсионеры
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