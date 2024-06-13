Глеб Никитин поздравил жителей Республики Беларусь с Днём независимости Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь и празднования 80-й годовщины освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. День независимости Республики Беларусь приурочен к освобождению столицы Белорусской ССР от немецких войск в ходе операции "Багратион" 3 июля 1944 года.

"Эта дата - яркий символ несокрушимого духа и стойкости белорусского народа, память о героях, отдавших свои жизни за свободу и независимость родной земли. Мы помним о том, какой ценой была завоевана Победа, и склоняем головы в память о павших. Сегодня Республика Беларусь – сильная и независимая страна, с гордостью хранящая исторические традиции и стремящаяся к развитию и процветанию. Желаю вам мира, процветания и успехов во всех начинаниях", - отметил Глеб Никитин.

По словам главы региона, Нижегородская область и Республика Беларусь связаны прочными узами дружбы, и за последние годы сложилось тесное взаимодействие в различных сферах: от промышленности, торговли, инвестиционной и инновационной деятельности, сельского хозяйства до здравоохранения, образования, культуры, туризма и спорта. Одним их важных направлений сотрудничества также является мемориальная деятельность, направленная на сохранение памяти об общих героях и укрепление дружбы между нашими народами.

"Республика Беларусь — не только один из стратегических партнеров Нижегородской области, но и добрый друг, с которым нас связывают общая история, общие скорбные и радостные моменты, а также общие герои. Наши народы тесно переплетены судьбой - одним из первых танков, вошедших в 1944 году в оккупированный фашистами Минск, управлял старший лейтенант Виктор Сергеевич Максимов, уроженец города Горького. Его подвиг - яркий пример мужества и героизма, который объединяет наши народы. Эта дата – не только важное историческое событие в жизни белорусского народа, она так же значима для всех нижегородцев, она напоминает нам о том, что мы вместе отстояли свободу и мир", - добавила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

Напомним, что ХII форум регионов России и Белоруссии пройдет в 2025 году в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что Нижегородская область и Белоруссия подписали план мероприятий на 2024-2026 годы.