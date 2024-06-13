Кинотеатр "Россия" в Нижнем Новгороде могут снести для строительства ледового дворца Экономика

Фото: с сайта кинотеатр-россия.рф

Здание кинотеатра "Россия" в Ленинском районе Нижнего Новгорода могут снести из-за строительства ледового дворца. Об этом сообщает "Коммерсант-Приволжье".

Здание кинотеатра недавно приобрело ООО "Река", аффилированное с собственниками девелопера из Санкт-Петербурга Veren Group.

Новый владелец кинотеатра обратился в правительство Нижегородской области с предложением построить на этом месте ледовую арену для хоккея и фигурного катания.

Региональный штаб по вопросам реализации градостроительной политики Нижегородской области рассмотрел инвестиционное предложение, касающееся кинотеатра "Россия".

"Пока было решено, что этот проект будет рассматриваться в рамках комплексного развития территории. Итоговой концепции нет. Заявителю рекомендовали разработать мастер-план КРТ", - сообщил собеседник издания в Кремле.

Напомним, здание бывшего кинотеатра "Импульс" снесли в Нижнем Новгороде в феврале 2024 года, а в декабре 2023 года- здание кинотеатра "Электрон".

СПРАВКА:

Трехзальный кинотеатр "Россия" с самым большим экраном в Нижнем Новгороде и залом на 1000 мест был построен в 1969 году. В 2001 году была завершена масштабная реконструкция здания, но в 2021 году он закрылся по решению собственника - ООО "Каро-фильм". Площадь здания составляет 3,6 тысячи кв. метров, оно расположено на земельном участке площадью 1,7 га.