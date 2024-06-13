Улицу Пожарского в Нижнем Новгороде закроют для транспорта на выходные июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде снова будет закрыт для транспорта в выходные дни июля по причине ремонтных работ. Об этом сообщили в дептранспорта мэрии.

Согласно информации, движение по участку напротив дома №1 на улице Большой Покровской будет ограничено в следующие дни:

с 20:00 5 июля до 8:00 8 июля;

с 20:00 12 июля до 8:00 15 июля;

с 20:00 19 июля до 8:00 22 июля;

с 20:00 26 июля до 8:00 29 июля.

Для проезда к жилым домам по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома №16 до улицы Пискунова будет введено двустороннее движение.

Напомним, что в Нижнем Новгороде в выходные дни с июня по август включительно в связи с проведением традиционного летнего гастрофестиваля будет временно ограничено движение транспорта на улице Рождественской.