Около 3 тысяч нарушений на переездах ГЖД выявили комплексы видеофиксации с начала года Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Комплексы фото- и видеофиксации на переездах Горьковской железной дороги выявили около 3 тысяч нарушений водителями правил дорожного движения при движении через железную дорогу.

Как сообщает пресс-служба ГЖД, в пределах Горьковской магистрали установлен 41 такой комплекс. Из них большая часть размещена в Республике Татарстан -18 комплексов и в Нижегородской области - 11.

Помимо этого, устройствами фото и видео фиксаций нарушений оборудованы четыре переезда в Чувашской Республике, три переезда во Владимирской области, два переезда в Республике Марий Эл и по одному в Кировской и Ульяновской областях, Удмуртской Республике.

Отмечается, что в январе-мае текущего года количество нарушений водителями правил дорожного движения на переездах ГЖД по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось почти в два раза. Так, в этом году за прошедшие пять месяцев зафиксировано 114 случаев.

Для профилактики ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу. Например, проводится мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизация и оснащение дополнительными системами безопасности.

Горьковская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды.

Ранее сообщалось, что число нарушений ПДД на переездах снизилось в 2024 году