Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Суммы госпошлин в сфере миграции поменялись с 1 июля
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 июля 2024 14:10  [63] Нижегородские полицейские задержали 19 членов экстремистской секты
03 июля 2024 13:52  [60] Пятеро пострадавших от ботулизма нижегородцев ещё находятся в больницах
03 июля 2024 13:08  [98] Водителей старше 80 лет предложили пускать за руль только после медосмотра
03 июля 2024 12:55  [94] Около 3 тысяч нарушений на переездах ГЖД выявили комплексы видеофиксации с начала года
03 июля 2024 12:40  [105] Движение трамваев №6 в Нижнем Новгороде приостановили 3 июля
03 июля 2024 12:22  [138] Строительство новой дороги к ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде завершилось на 50%
03 июля 2024 11:57  [134] Улицу Пожарского в Нижнем Новгороде закроют для транспорта на выходные июля
03 июля 2024 11:46  [132] Госдума: Классическая литература не попадает под запрет о пропаганде наркотиков
03 июля 2024 11:35  [145] Юрий Шалабаев: "Поздравляю всех, кто стоит на страже порядка и безопасности на дорогах нашего города"
03 июля 2024 10:53  [151] Глеб Никитин поздравил жителей Республики Беларусь с Днём независимости
Общество

Около 3 тысяч нарушений на переездах ГЖД выявили комплексы видеофиксации с начала года

03 июля 2024 12:55  [94] Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Комплексы фото- и видеофиксации на переездах Горьковской железной дороги выявили около 3 тысяч нарушений водителями правил дорожного движения при движении через железную дорогу.

Как сообщает пресс-служба ГЖД, в пределах Горьковской магистрали установлен 41 такой комплекс. Из них большая часть размещена в Республике Татарстан -18 комплексов и в Нижегородской области - 11.

Помимо этого, устройствами фото и видео фиксаций нарушений оборудованы четыре переезда в Чувашской Республике, три переезда во Владимирской области, два переезда в Республике Марий Эл и по одному в Кировской и Ульяновской областях, Удмуртской Республике.

Отмечается, что в январе-мае текущего года количество нарушений водителями правил дорожного движения на переездах ГЖД по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось почти в два раза. Так, в этом году за прошедшие пять месяцев зафиксировано 114 случаев.

Для профилактики ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу. Например, проводится мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизация и оснащение дополнительными системами безопасности.

Горьковская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды.

Ранее сообщалось, что число нарушений ПДД на переездах снизилось в 2024 году

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД Железная дорога
Поделиться:
Новости по теме
20 июня 2024 15:45  [446] Число нарушений ПДД на переездах снизилось в 2024 году
06 мая 2024 13:20  [780] Пассажирские перевозки на ГЖД выросли на 7,7% с начала 2024 года
19 февраля 2024 12:54  [924] Тепловоз протаранил легковушку на железнодорожном переезде под Балахной
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph