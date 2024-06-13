Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Суммы госпошлин в сфере миграции поменялись с 1 июля
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 июля 2024 18:43  [67] Команда из НОИЦ одержала победу на чемпионате по стратегии и управлению бизнесом
03 июля 2024 18:27  [93] Жителям дома по улице Фучика рассказали о ходе аварийно-восстановительных работ
03 июля 2024 18:01  [109] Катер нижегородца отправили на штрафстоянку за вождение без прав
03 июля 2024 17:41  [117] Более 10 дворов отремонтируют в этом году в Суриковском микрорайоне Нижнего Новгорода
03 июля 2024 17:21  [115] Бар закрыли в Московском районе Нижнего Новгорода за нелегальную продажу алкоголя
03 июля 2024 16:32  [178] Ваневский мост в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2024 году
03 июля 2024 16:28  [131] Нижегородский доброволец: "Я пошел на СВО и не пожалел. Для меня это ценно"
03 июля 2024 15:37  [155] Количество разводов в Нижегородской области снизилось на 4%
03 июля 2024 15:17  [146] Набережную в Павлове полностью благоустроят до конца лета
03 июля 2024 14:55  [155] Единый контактный центр "ТНС энерго НН" принял более 650 тысяч звонков с начала 2024 года
Общество

Жителям дома по улице Фучика рассказали о ходе аварийно-восстановительных работ

03 июля 2024 18:27  [93] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Представители администрации, прокуратуры, МЧС и эксперты провели встречу с жителями дома №37 по ул. Юлиуса Фучика, первый подъезд которого пострадал в результате ЧС. Как сообщает пресс-служба администрации города, встречу пришли более 50 жителей дома. Жильцов интересовал ход аварийно-восстановительных работ.

В настоящее время в пострадавшем первом подъезде идут аварийно-восстановительные работы для укрепления повреждённых конструкций. В течение 10 дней в доме установят специальные "маячки" для дальнейшего наблюдения.

По словам замглавы администрации Нижнего Новгорода Дениса Скалкина, после завершения аварийно-восстановительных работ будет определена организация, которая проведет экспертизу. Жителей дома будут оповещать о всех этапах работ.

Представитель подрядной организации, которая проводит работы, рассказал, что на данный момент никаких изменений в состоянии конструкций дома нет.

В завершении встречи было принято решение, что подобные собрания будут проходить в регулярном режиме. Для удобства жильцов будет подготовлен график, чтобы они могли планировать свои визиты заранее.

Денис Скалкин также подчеркнул, что все жители в любое время задавать возникающие вопросы в чате, который был создан вместе с представителями следственных органов в день ЧС.  К чату, в котором состоит порядка 100 человек, подключены сотрудники администрации, следственных органов и все изъявившие желание войти в него жители.

Ранее сообщалось, что в доме на улице Фучика в Нижнем Новгороде будет проведена повторная экспертиза.

Напомним, что квартира на 5 этаже в доме №37 по улице Фучика в Автозаводском районе загорелась 19 марта. Дом был построен в 1976 году, в нём 9 этажей и 6 подъездов. После пожара было решено, что подрядчик восстановит конструкции дома.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Жилье
Поделиться:
Новости по теме
27 июня 2024 10:12  [345] Повторную экспертизу проведут в доме на улице Фучика в Нижнем Новгороде
29 мая 2024 13:45  [741] Подрядчик восстановит конструкции дома по ул. Фучика после пожара
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph