Жителям дома по улице Фучика рассказали о ходе аварийно-восстановительных работ Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Представители администрации, прокуратуры, МЧС и эксперты провели встречу с жителями дома №37 по ул. Юлиуса Фучика, первый подъезд которого пострадал в результате ЧС. Как сообщает пресс-служба администрации города, встречу пришли более 50 жителей дома. Жильцов интересовал ход аварийно-восстановительных работ.

В настоящее время в пострадавшем первом подъезде идут аварийно-восстановительные работы для укрепления повреждённых конструкций. В течение 10 дней в доме установят специальные "маячки" для дальнейшего наблюдения.

По словам замглавы администрации Нижнего Новгорода Дениса Скалкина, после завершения аварийно-восстановительных работ будет определена организация, которая проведет экспертизу. Жителей дома будут оповещать о всех этапах работ.

Представитель подрядной организации, которая проводит работы, рассказал, что на данный момент никаких изменений в состоянии конструкций дома нет.

В завершении встречи было принято решение, что подобные собрания будут проходить в регулярном режиме. Для удобства жильцов будет подготовлен график, чтобы они могли планировать свои визиты заранее.

Денис Скалкин также подчеркнул, что все жители в любое время задавать возникающие вопросы в чате, который был создан вместе с представителями следственных органов в день ЧС. К чату, в котором состоит порядка 100 человек, подключены сотрудники администрации, следственных органов и все изъявившие желание войти в него жители.

Ранее сообщалось, что в доме на улице Фучика в Нижнем Новгороде будет проведена повторная экспертиза.

Напомним, что квартира на 5 этаже в доме №37 по улице Фучика в Автозаводском районе загорелась 19 марта. Дом был построен в 1976 году, в нём 9 этажей и 6 подъездов. После пожара было решено, что подрядчик восстановит конструкции дома.