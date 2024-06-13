Повторную экспертизу проведут в доме на улице Фучика в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В подъезде №1 пострадавшего дома на улице Фучика в Нижнем Новгороде будет проведена повторная экспертиза после окончания аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщил глава администрации Автозаводского района Александр Нагин во время заседании оперативного штаба с участием руководителей департаментов администрации Нижнего Новгорода, МЧС, следственных органов, городского управления ГО и ЧС, а также жителей пострадавшего дома.

На собрании представили результаты экспертизы, проведенной в конце мая, которая показала, что прочность конструктивных элементов сооружения не выходит за пределы нормативных значений в соответствии с ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технические условия". Значения кренов жилого здания не превышают предельное значение. Подъезд № 1 относится к категории технического состояния "Аварийный".

По данным экспертов, в настоящее время необходимо восстановить жесткость здания, а после чего необходимо провести повторные динамико-геофизические испытания и техническое обследование здания.

Главы Автозаводского района Александр Нагин, отметил, что обе экспертизы, которую провели сертифицированные специалисты АНО "Научно-исследовательского экспертного центра строительства и недвижимости" и эксперты МЧС, показали, что в настоящий момент подъезд № 1 требует аварийно-восстановительных работ.

Аварийно-восстановительные работы в первом подъезде дома уже начались. После окончания работ, которые планируется завершить в конце августа, будет проведена повторная экспертиза. Она определит текущее состояние не только 1 подъезда, но и всего дома.

Во время проведения ремонта, жители первого подъезда, проживают на съемных квартирах. В настоящее время за найм квартир на рынке коммерческой недвижимости им уже выплатили более 2 млн рублей.

Администрации Автозаводского района находятся на постоянной связи с жителями. Для этого создан чат, в который помимо владельцев квартир входят сотрудники администрации и представители различных ведомств. Кроме того, жители приглашаются на заседания оперативного штаба для разъяснения вопросов, которые связаны с функционированием дома.

Напомним, что квартира на 5 этаже в доме №37 по улице Фучика в Автозаводском районе загорелась 19 марта. Дом был построен в 1976 году, в нём 9 этажей и 6 подъездов. После пожара было решено, что подрядчик восстановит конструкции дома.