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Общество

Группу юристов-мошенников задержали в Нижнем Новгороде

04 июля 2024 07:44  [134] Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде полицейские задержали группу юристов, которые подозреваются в мошенничестве в отношении как минимум 163 граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следствия, с 2021 по 2023 годы представители фирмы предлагали нижегородцам разные услуги, в первую очередь - якобы безвозмездная помощь с пересчётом низких пенсий или социальных выплат. Но на приёме в офисе фирмы на посетителей оказывалось психологическое давление или манипулирование их доверием с целью как можно быстрее заключить договор.

Как рассказали потерпевшие, за свои услуги аферисты требовали различные суммы оплаты. Так, например, один запрос данных в социальное учреждение оценивался в 15 тысяч рублей. Некоторых пострадавших убедили взять кредиты для оплаты юридических услуг, либо же сотрудники юрфирмы забирали их мобильные телефоны и самостоятельно делали заявки в банки на оформление займа.

В ГУ МВД рассказали, что среди клиентов этой фирмы было много пожилых людей, обратившихся за квалифицированной помощью. В реальности им либо вообще не оказывали юридической поддержки, либо навязывали ненужные услуги, которые сводились к выдаче шаблонных запросов, заявлений и выписок.

Оперативная разработка данной фирмы велась несколько месяцев, и в июне этого года сотрудники 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД и следователи СУ УМВД по Нижнему Новгороду пресекли деятельность мошенников. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Сейчас следователи опрашивают потерпевших и устанавливают точный материальный ущерб, причинённый гражданам. По результатам следственных действий будет принято решение об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

 

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Теги:
МВД Мошенничество Юрист
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