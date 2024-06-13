Минфин намерен смягчить условия по НДС для бизнеса на "упрощёнке" Бизнес

Минфин РФ в поправках ко второму чтению налогового законопроекта планирует разрешить компаниям, которые приобретают товары или услуги у бизнеса на "упрощёнке", предъявлять к вычету НДС, начисленный по специальным ставкам. Об этом сообщил РБК.

В частности, бизнесу, который является клиентом "упрощенцев", платящих НДС по новым специальным ставкам, планируется разрешить предъявлять к вычету сумму "входящего" налога.

Налоговый законопроект устанавливает, что бизнес, использующий упрощенную систему налогообложения (УСН), становится плательщиком налога на добавленную стоимость, но платить НДС будут обязаны компании и ИП с доходом более 60 млн рублей в год.

В Минфине отметили, что такие доходы имеет лишь около 3% бизнеса на УСН. Минфин предлагает предпринимателям на "упрощёнке" самим выбирать, как платить НДС — по общей ставке 20% (10 и 0% в отдельных случаях) или по сниженной специальной ставке (5% при доходах до 250 млн рублей и 7% при доходах от 250 млн до 450 млн рублей).

Напомним, правительство России одобрило предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы. 3 июня законопроект был внесён в Госдуму и был одобрен в первом чтении. Второе чтение планируется 9 июля. Ожидается, что законопроект будет окончательно принят в августе, а изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.