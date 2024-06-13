Проект строительства спорткомплекса у Мещерского озера прошел госэкспертизу Спорт

Фото: nn-basket.ru

Проект строительства спорткомплекса у Мещерского озера в Канавинском районе Нижнего Новгорода прошел госэкспертизу. Об этом сообщается в материалах Единого госреестра заключений проектной документации.

Спорткомплекс построят на улице Карла Маркса.

Застройщиком выступает ООО "Плейс", а проектную документацию подготовили специалисты московского ООО "Айди Группа".

Спорткомплекс будет включать в себя четыре баскетбольных площадки, два зала единоборств, тренажерный зал, медцентр, кафе, а также административные помещения. Здание площадью около 6 тысяч кв. метров будет переменной этажности от 1 до 5 этажей. Оно сможет одновременно вмещать до 150 человек.

Стоимость строительства спорткомплекса составит 666 млн рублей. Здание планируется построить до конца 2025 года.

Напомним, ледовую арену в Нижнем Новгороде могут достроить в 2024 году.