Нижегородская область вошла в топ-5 по количеству оформленных "Карт болельщика"

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Нижегородцы и гости региона за 2 года оформили свыше 119 тысяч "Карт болельщика", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
С 4 июля 2022 года карта обязательна при покупки билетов и абонементов на матчи Российской премьер-лиги. Основная задача сервиса — сделать проход на трибуны максимально быстрым, а пребывание на матчах — безопасным для всех любителей футбола
Как отметил замгубернатора Егор Поляков, регион в течении двух лет, с момента начала проекта, находимся в числе лидеров вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаром и Ростовом-на-Дону.
На сегодняшний день оформить "Карту болельщика" можно несколькими способами. Через одноименное приложение, где можно использовать биометрию. Кроме того, получить карту можно на "Госуслугах" Для этого потребуется подтвердить свою личность в отделении МФЦ. Чаще всего нижегородцы оформляют "Карты" именно таким способом.
Помимо этого, в течение двух лет можно было оформить карту в день матча на стадионе. По данным УМФЦ, данным методом воспользовались 11 тысяч человек.
Напомним, что "Карта болельщика" оформляется один раз и остается в личном кабинете портала "Госуслуги"
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отменить карту болельщика.
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