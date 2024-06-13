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Нижегородская область вошла в топ-5 по количеству оформленных "Карт болельщика"

04 июля 2024 17:03  [104]

Фото: Никита Духник

Нижегородцы и гости региона за 2 года оформили свыше 119 тысяч "Карт болельщика", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

С 4 июля 2022 года карта обязательна при покупки билетов и абонементов на матчи Российской премьер-лиги. Основная задача сервиса — сделать проход на трибуны максимально быстрым, а пребывание на матчах — безопасным для всех любителей футбола

Как отметил замгубернатора Егор Поляков,  регион в течении двух лет, с момента начала проекта, находимся в числе лидеров вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаром и Ростовом-на-Дону.

На сегодняшний день оформить "Карту болельщика" можно несколькими способами. Через одноименное приложение, где можно использовать биометрию. Кроме того, получить карту можно на "Госуслугах" Для этого потребуется подтвердить свою личность в отделении МФЦ. Чаще всего нижегородцы оформляют "Карты" именно таким способом. 

Помимо этого, в течение двух лет можно было оформить карту в день матча на стадионе. По данным УМФЦ, данным методом воспользовались 11 тысяч человек.

Напомним, что "Карта болельщика" оформляется один раз и остается в личном кабинете портала "Госуслуги"

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отменить карту болельщика.

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Теги:
карта болельщика Футбол
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