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Общество

Шквалистый ветер и ливни ожидаются в Нижнем Новгороде 4 и 5 июля

04 июля 2024 16:51  [136] Общество

Фото: Александр Воложанин

Шквалистый ветер с порывами 16-21 м/с и ливни ожидаются местами в Нижнем Новгороде и области вечером 4 июля. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Непогода продержится в Нижегородской области вечером и ночью 5 июля.

Из-за ухудшения видимости и сцепления колес с проезжей частью дорог водителям рекомендуют снижать скорость.

Энергетики "Нижновэнерго" готовы к условиям работы в непогоду. Для устранения последствий сильного ветра и ливня подготовлено 279 бригад: 959 специалистов и 390 единиц спецтехники.

Напомним, нижегородские метеорологи назвали причиной аномальной жары Азорский антициклон.

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Теги:
МЧС Прогноз
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