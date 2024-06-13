Шквалистый ветер и ливни ожидаются в Нижнем Новгороде 4 и 5 июля

Фото:
Шквалистый ветер с порывами 16-21 м/с и ливни ожидаются местами в Нижнем Новгороде и области вечером 4 июля. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Непогода продержится в Нижегородской области вечером и ночью 5 июля.
Из-за ухудшения видимости и сцепления колес с проезжей частью дорог водителям рекомендуют снижать скорость.
Энергетики "Нижновэнерго" готовы к условиям работы в непогоду. Для устранения последствий сильного ветра и ливня подготовлено 279 бригад: 959 специалистов и 390 единиц спецтехники.
Напомним, нижегородские метеорологи назвали причиной аномальной жары Азорский антициклон.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+