Максим Решетников возглавил совет директоров Корпорации МСП Экономика

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Министр экономического развития РФ Максим Решетников занял пост председателя совета директоров АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП). Параллельно он освобождается от занимаемой должности члена совета директоров. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно документу, министр обороны Андрей Белоусов освобождается от занимаемой должности председателя совета директоров Корпорации МСП.

Кроме того, в состав совета директоров назначается генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева.

СПРАВКА:

Корпорация МСП оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Основными целями деятельности Корпорации МСП я является оказание поддержки; привлечение денежных средств российских, иностранных и международных организаций; организация информационного, маркетингового, финансового и юридического сопровождения инвестпроектов; обеспечение информационного взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями в целях оказания поддержки субъектам МСП; подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки субъектов МСП.

Акционерами Корпорации МСП являются Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".