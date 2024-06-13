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Культура и отдых

Новое здание Нижегородского театра оперы и балета построят на набережной Волги

05 июля 2024 08:45  [77] Культура и отдых

Власти Нижегородской области согласовали участок под строительство нового здания театра оперы и балета. Его предполагается построить в границах между набережными Гребного канала и Нижне-Волжской. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, сейчас ведётся разработка концепции здания настоящий. Ею занимается архитектурное бюро "СПИЧ" по заказу АНО "Центр 800".

"О бюджете проекта и сроках его реализации говорить преждевременно, поскольку здание находится на этапе разработки концепции", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, идея строительства нового здания театра обсуждалась еще в 2006 году. Предполагалось, что проектирование начнется в 2007 году, а само строительство, которое обойдется бюджету в 1 млрд рублей, начнётся уже в 2008 году. Однако из-за сложной экономической ситуации вопрос неоднократно откладывался.

К тому же проектировщик допустил ряд недостатков во время разработки документов и отказался устранять их в добровольном порядке. В феврале 2015 года Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск регионального минстроя к проектировщику об устранении недостатков по проекту.

Изначально местом для строительства был определён парк Пушкина, и правительство Нижегородской области в 2011 году выделило 30 млн рублей на покупку здания ресторана "Онегин". Однако идею со строительством на территории памятнике природы и культуры посчитали спорной, так как часть жителей и депутатов выступила против сноса деревьев, который потребуется при строительстве здания.

В 2019 году нижегородские власти вернулись к вопросу и прорабатывали возможность получения федерального финансирования этого проекта,  а также вновь приступили к выбору участка для строительства нового здания театра.

В январе 2023 года стало известно, что уже решаются вопросы по поводу собственности нескольких земельных участков, подходящих для строительства нового здания театра. Сообщалось, что после этого на архитектурном совете будет выбран конкретный участок и объявлен архитектурный конкурс.

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Теги:
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