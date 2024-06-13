Новое здание Нижегородского театра оперы и балета построят на набережной Волги Культура и отдых

Власти Нижегородской области согласовали участок под строительство нового здания театра оперы и балета. Его предполагается построить в границах между набережными Гребного канала и Нижне-Волжской. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, сейчас ведётся разработка концепции здания настоящий. Ею занимается архитектурное бюро "СПИЧ" по заказу АНО "Центр 800".

"О бюджете проекта и сроках его реализации говорить преждевременно, поскольку здание находится на этапе разработки концепции", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, идея строительства нового здания театра обсуждалась еще в 2006 году. Предполагалось, что проектирование начнется в 2007 году, а само строительство, которое обойдется бюджету в 1 млрд рублей, начнётся уже в 2008 году. Однако из-за сложной экономической ситуации вопрос неоднократно откладывался.

К тому же проектировщик допустил ряд недостатков во время разработки документов и отказался устранять их в добровольном порядке. В феврале 2015 года Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск регионального минстроя к проектировщику об устранении недостатков по проекту.

Изначально местом для строительства был определён парк Пушкина, и правительство Нижегородской области в 2011 году выделило 30 млн рублей на покупку здания ресторана "Онегин". Однако идею со строительством на территории памятнике природы и культуры посчитали спорной, так как часть жителей и депутатов выступила против сноса деревьев, который потребуется при строительстве здания.

В 2019 году нижегородские власти вернулись к вопросу и прорабатывали возможность получения федерального финансирования этого проекта, а также вновь приступили к выбору участка для строительства нового здания театра.