Основы кибербезопасности доступны нижегородцам благодаря проектам Минцифры РФ Общество

Жители Нижегородской области могут ознакомиться с основами кибербезопасности благодаря проектам Минцифры РФ, сообщает ведомство. Благодаря "Госуслугам" с 2022 года проекты по кибербезопасности, социальные сети и рекламные материалы изучили более 10 млн человек.

Программа кибергигиены учит взрослых и детей защищать свои данные, безопасно общаться и работать в интернете. Она реализуется совместными усилиями Минцифры, ГК "Солар" и СПбГУТ.

Более подробно узнать о кибергигиене можно:

- на портале "Кибербезопасность — это просто" на Госулугах. Здесь опубликованы важные правила поведения в интернете. Кроме того, на сайте можно скачать карточки и поделиться ими с близкими, пройти тест на знание киберграмотности. Согласно сообщению, данный раздел уже посетили свыше 3 млн пользователей;

- на сайте "КиберЗОЖ" объясняют какие пароли лучше не использовать, как распознать фишинговое письмо и для чего нужна двухфакторная аутентификация;

- на сайте "Прокачай скилл защиты" в игровой форме рассказывают о социальной инженерии, о том, как не подхватить цифровой вирус и о том, как создать пароль, что бы его не взломали;

- на сайте "Кибербуллинг" можно узнать как справиться с агрессией в интернете, как вести диалог с недоброжелателями и как блогеры преодолевают неприятные ситуации в сети;

- на сайте "Выучи свою роль" подробно рассказывают об уловках телефонных мошенников и о противостоянии им. Кроем того, здесь можно потренироваться правильно отвечать на звонки мошенников с помощью чат-бота.

Напомним, что повышение уровня цифровой грамотности соответствует задачам национального проекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что нижегородское Минцифры и IVA Technologies создадут совместную образовательную программу.