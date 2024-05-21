Нижегородское Минцифры и IVA Technologies создадут совместную образовательную программу Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское Минцифры и IVA Technologies договорились о создании совместной образовательной программы "Корпоративные коммуникации". Соответствующий меморандум подписали глава ведомства Александр Синелобов и гендиректор компании Станислав Иодковский.

По словам Синелобова, бизнес-помощник на основе искусственного интеллекта IVA GPT поможет создать единое информационное пространство для данного сотрудничества и станет важным дополнением к совместной работе ведомств.

В рамках образовательной программы ведущие сотрудники компании смогут делиться опытом и знаниями в востребованной области. Впоследствии лучшие выпускники смогут проходить практику, а также трудоустраиваться в IVA Technologies.

"Подписание меморандума – значимый шаг в развитии нашего партнёрства. На протяжении двух лет мы успешно развиваем импортонезависимые технологии на платформе корпоративных коммуникаций IVA, и новый этап сотрудничества расширяет возможности взаимодействия", - отметил Станислав Иодковский.

Он добавил, что запуск образовательной программы позволит объединить ведущих экспертов отрасли для обучения студентов и создания квалифицированных кадров на регулярной основе.

Напомним, что школу цифровых технологий построят в Нижнем Новгороде. В этой школе любой желающий от 18 лет может бесплатно получить востребованную профессию в IT-cфере.