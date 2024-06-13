Минэнерго: ситуация с топливом в России стабильна Экономика

Ситуация с обеспечением топливом всех субъектов РФ стабильная и находится под контролем. Как сообщает министерство энергетики России, текущий уровень производства бензина и дизельного топлива способен удовлетворить спрос в высокий сезон, сокращения ранее накопленных запасов моторного топлива не потребуется.

Плановые ремонтные и профилактические работы на НПЗ идут по графику и никак не сказываются на выполнение плановых показателей по производству и поставкам топлива на внутренний рынок, заявили в министерстве.

Среднесуточный объем отгрузки автомобильного бензина на внутренний рынок в июле текущего года соответствует среднесуточному уровню июля прошлого года. Тогда и сейчас показали равны около 106 тысяч тонн в сутки. Относительно дизельного топлива, объем отгрузки этого года выше аналогичного периода прошлого года на 13% - в среднем около 166 тысяч тонн в сутки. Нефтяные компании получили рекомендации в июле дополнительно увеличить объем биржевых продаж АИ-92, АИ-95, а также дизельного топлива.

Однако, вне зависимости от решения правительства продлить экспорт автомобильного бензина до 31 июля, поставки бензина в дружественные страны в настоящее время на 70% ниже среднесуточного уровня июля прошлого года.

Ожидается, что в третьей декаде текущего месяца производство бензина вырастит примерно на 15-20 тысяч тонн за счет возобновления работы двух НПЗ, которые заканчивают ремонт. На внутреннем рынке примерно на 2 тысячи тонн в сутки вырастет предложение бензина, в том числе за счет возобновления продаж на бирже на базисах Астраханского НПЗ и Сургутского ЗСК.

Минэнерго России согласовывает работу нефтяных компаний и транспортных организаций, которая направлена на постоянное обеспечение отгрузок нефтепродуктов с НПЗ и их доставки в регионы. Кроме того, ведомство ежесуточно мониторит объемы вывоза автомобильного бензина в дружественные страны.

Помимо этого, на начало июля созданы надлежащие запасы для стабильного и бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка. По автомобильным бензинам они составляют 1,96 млн тонн, по дизельному топливу – 3,38 млн тонн. Это на 2% и 8% выше, чем в июле прошлого года.

Согласно сообщению, Минэнерго России будет и дальше контролировать производство моторных топлив и обеспечение внутреннего рынка.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго обсудили поставки топлива на время ремонта на НПЗ в Кстове. Напомним, в январе текущего года на НПЗ вышла из строя установка каталитического крекинга.