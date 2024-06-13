Запрет на экспорт бензина могут вернуть при росте оптовых цен Экономика

Эмбарго на экспорт бензина из РФ может быть возобновлен раньше срока в случае, если его цена на российской бирже будет резко расти. Как сообщает РИА Новости, такое мнение выразил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В субботу кабмин продлил разрешение на экспорт бензина до августа.

"Если вдруг цены на бирже пойдут вверх, это будет сигналом для Минэнерго, чтобы прекратить экспорт. И в любой момент, не дожидаясь конца июля, они смогут опять запретить экспорт бензина, заперев его на внутреннем рынке, … чтобы сбить цены", - сказал Игорь Юшков.

При этом эксперт отмечает, что при приостановке запрета на экспорт в июне, сильного скачка оптовой цены бензина не наблюдалось. Более того, в июне наблюдалась активный рост переработки. Кроме того, по его мнению последующий рост производства на нефтеперерабатывающих заводах ожидается из-за завершения внеплановых ремонтов. Так, выпуск бензина может превысить спрос из-за чего правительство продлило разрешение на экспорт.

Правительство России с 1 марта на полгода вводило запрет на вывоз бензина за рубеж. Исключение составляли страны ЕАЭС. Между тем, в конце мая запрет был приостановлен до 30 июня, при этом сообщалось, что с 1 июля по 31 августа он продолжит действие. Наряду с этом правительство допускало, что снятие ограничений может быть продлено.Решение об этом будет приниматься в конце июня исходя из ситуации на рынке.

Ранее сообщалось, что бензин Аи-95 за неделю подорожал более чем на 7%