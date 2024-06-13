Роспотребнадзор рекомендует не купаться на девяти пляжах Нижнего Новгорода Общество

Фото: Кира Мишина

Роспотребнадзор не рекомендует купаться на девяти пляжах Нижнего Новгорода, расположенных на шести озёрах. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.

На 5 июля отобраны более 220 проб воды в районах пляжных зон на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические, радиологические показатели.

Согласно информации, показатели воды не соответствует нормам в следующих нижегородских водоемах:

Канавинский район:

- озеро Сортировочное (2 пляжа);

Сормовский район:

- озеро Лунское;

- озеро Светлоярское (2 пляжа);

- озеро Пестичное.

Автозаводский район:

- озеро ПКиО 1 очереди (пляж на ул. Смирнова).

Ленинский район:

- озеро Силикатное - оба пляжа.

Соответствующие предупредительные аншлаги "Купаться не рекомендуется" установлены на всех указанных площадках.

В ведомстве также сообщили, что по результатам лабораторных исследований воды небезопасны и пляжи и озера Святое в Дзержинске и озера Верхнее в Семёнове.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что заглатывание воды при купании на любых открытых водоемах, а также употребление этой воды для питья создают угрозу заражения инфекционными, грибковыми и паразитарными болезнями - ротавирусом, церкариозом, лямблиозом и гепатитом А.

Напомним в Нижнем Новгороде официально открыто 14 муниципальных пляжей. На них дежурят 35 матросов-спасателей.