Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 июня 2024 09:56  [80] Более 30 матросов-спасателей следят за безопасностью на пляжах Нижнего Новгорода
17 июня 2024 08:56  [311] Сильные дожди и похолодание до 18° ожидают нижегородцев на этой неделе
17 июня 2024 08:22  [132] Трамвай №5 вышел на маршрут в Нижнем Новгороде 17 июня
17 июня 2024 08:01  [123] Минздрав РФ одобрил новые рекомендации по проведению абортов
17 июня 2024 07:46  [188] Госдума намерена расширить права россиян на защиту своего жилища
17 июня 2024 07:20  [154] Студентам хотят сделать бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта
16 июня 2024 19:43  [237] Занятия по французскому языку пройдут на площадке Штаба общественной поддержки
16 июня 2024 15:08  [367] Нижегородцев приглашают к участию во Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи
16 июня 2024 14:18  [318] Более 50 нарушителей правил парковки выявили в нижегородском ЖК "Торпедо"
16 июня 2024 12:34  [381] Арт-кластер "Таврида" приглашает нижегородцев на 9-й заезд «Наука как искусство 2.0»
Общество

Более 30 матросов-спасателей следят за безопасностью на пляжах Нижнего Новгорода

17 июня 2024 09:56  [80] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На официальных пляжах Нижнего Новгорода дежурят 35 матросов спасателей, сообщает МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода".

По данным городского управления ГОЧС,  городские пляжи и зоны массового отдыха оснащены спасательными постами, щитами с информацией согласно перечню и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода.

Перед началом купального сезона матросы-спасатели прошли инструкторско-методические занятия.  Кроме того, инструктажи о правилах поведения на воде проводятся в школах, где во время летних каникул действуют детские пришкольные лагеря, а также в загородных детских оздоровительных лагерях.

Городской департамент благоустройства напоминает, что пляжи работают с 10:00 до 19:00.

ГОЧС напоминает правила безопасного поведения на воде:
- купаться только в специально оборудованных местах;
- не нырять в незнакомых местах;
- не заплывать за буйки;
- не выплывать на судовой ход и не приближаться к судам;
- не устраивать игр в воде, связанных с захватами;
- не плавать на надувных матрасах или камерах;
- не использовать неисправные плавательные средства;
- не купаться в нетрезвом виде.

Напомним, купальный сезон открылся в Нижнем Новгороде 1 июня. К этой дате, городская межведомственная комиссия провела приемку 14 муниципальных пляжей и 5 зон отдыха.  Предварительно водолазы обследовали и очистили от мусора дно озёр.

Между тем, нижегородские медики напомнили жителям региона о правилах безопасного пребывания на пляжах и купания в водоёмах.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасный город Водоёмы пляжи
Поделиться:
Новости по теме
04 июня 2024 11:40  [487] Благоустроенный пляж открылся в Чкаловске рядом с городской пристанью
04 июня 2024 09:39  [409] Медики напомнили нижегородцам о правилах безопасного поведения на пляжах
31 мая 2024 14:40  [730] Открытие купального сезона в Нижнем Новгороде состоится 1 июня
23 мая 2024 18:58  [787] Пляжи Нижнего Новгорода готовы к летнему сезону
16 мая 2024 16:14  [700] Пляжи и зоны отдыха Нижнего Новгорода начали готовить к летнему сезону
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph