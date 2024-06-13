Более 30 матросов-спасателей следят за безопасностью на пляжах Нижнего Новгорода

Фото:
На официальных пляжах Нижнего Новгорода дежурят 35 матросов спасателей, сообщает МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода".По данным городского управления ГОЧС, городские пляжи и зоны массового отдыха оснащены спасательными постами, щитами с информацией согласно перечню и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода.
Перед началом купального сезона матросы-спасатели прошли инструкторско-методические занятия. Кроме того, инструктажи о правилах поведения на воде проводятся в школах, где во время летних каникул действуют детские пришкольные лагеря, а также в загородных детских оздоровительных лагерях.
Городской департамент благоустройства напоминает, что пляжи работают с 10:00 до 19:00.
ГОЧС напоминает правила безопасного поведения на воде:
- купаться только в специально оборудованных местах;
- не нырять в незнакомых местах;
- не заплывать за буйки;
- не выплывать на судовой ход и не приближаться к судам;
- не устраивать игр в воде, связанных с захватами;
- не плавать на надувных матрасах или камерах;
- не использовать неисправные плавательные средства;
- не купаться в нетрезвом виде.
Напомним, купальный сезон открылся в Нижнем Новгороде 1 июня. К этой дате, городская межведомственная комиссия провела приемку 14 муниципальных пляжей и 5 зон отдыха. Предварительно водолазы обследовали и очистили от мусора дно озёр.
Между тем, нижегородские медики напомнили жителям региона о правилах безопасного пребывания на пляжах и купания в водоёмах.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+