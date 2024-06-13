Сотрудники "ТНС энерго НН" стали донорами крови Общество

Фото: ПАО "ТНС энерго НН"

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородского региона провел донорскую акцию "Жизненная энергия".

Как сообщает ПАО "ТНС энерго НН", в мероприятии приняли участие сотрудники управления, а также Городского отделения компании в Нижнем Новгороде. Более 30 добровольцев сдали почти 23 литра крови. Многие стали донорами уже не в первый раз.

"ТНС энерго НН" провело акцию совместно с областным центром крови им. Н.Я. Климовой. Процедуру забора выполнили специализированные медицинские выездные бригады. Прием проходил в современном мобильном комплексе, где каждый потенциальный донор прошел экспресс-тестирование и обязательный медосмотр – были соблюдены все необходимые санитарные требования.

"Для каждого сотрудника компании сдача крови — это возможность сделать доброе дело, а также привлечь внимание общества и коллег к здоровому образу жизни. Попадая в сложные жизненные ситуации, в стационары — мы нуждаемся в компонентах крови, поэтому донорство позволяет сохранить не только здоровье, но и жизнь многим людям", — рассказала заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Галина Шулимова.