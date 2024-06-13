Пожарные локализовали пламя на территории утилизации отходов в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде локализован пожар, которой произошел на площадке утилизации отходов на Московском шоссе.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, открытый огонь потушен на площади 500 кв.м.
В настоящий момент спасатели устраняют последствия пожара.
По данным МЧС по региону, пострадавших нет.
Напомним, что в ночь на 30 июня загорелись ёмкости на территории промышленной площадке по утилизации отходов в Канавинском районе Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на улице Горького на парковке сгорели два автомобиля.
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