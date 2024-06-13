Пожарные локализовали пламя на территории утилизации отходов в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде локализован пожар, которой произошел на площадке утилизации отходов на Московском шоссе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, открытый огонь потушен на площади 500 кв.м.

В настоящий момент спасатели устраняют последствия пожара.

По данным МЧС по региону, пострадавших нет.

Напомним, что в ночь на 30 июня загорелись ёмкости на территории промышленной площадке по утилизации отходов в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на улице Горького на парковке сгорели два автомобиля.