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Происшествия

Пожарные локализовали пламя на территории утилизации отходов в Нижнем Новгороде

30 июня 2024 09:39  [40] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде локализован пожар, которой произошел на площадке утилизации отходов на Московском шоссе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области,  открытый огонь потушен на площади 500 кв.м. 

В настоящий момент спасатели устраняют последствия пожара.

По данным МЧС по региону, пострадавших нет.

Напомним, что в ночь на 30 июня загорелись ёмкости на территории промышленной площадке по утилизации отходов в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на улице Горького на парковке сгорели два автомобиля.

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Теги:
Московский район МЧС Пожар
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