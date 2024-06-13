Дома 129 и 131 по ул. Горького в Нижнем Новгороде планируется восстановить Общество

Дома 129 и 131 по ул. Горького в Нижнем Новгороде планируется восстановить

Дома 129 и 131 по ул. Горького в Нижнем Новгороде планируется восстановить. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, около 70 элементов (окно Фальконье, кобылки, двери, балясины, перила, наличники0, которые просили сохранить специалисты АНО "Асирис", демонтировали до начала работ на доме №129. По обоим домам предварительно выполнили фотофиксацию, провели 3D-сканирование, сделали обмерные чертежи. На основании этих материалов и проведут реконструкцию.

Отмечается, что оставлять здания в имеющемся состоянии было опасно для окружающих, они находятся в зоне прохождения тоннелепроходческого щита.

Изначально дом №131 планировали разбирать вручную. Однако, как и предупредили специалисты, по причине аварийного состояния несущих конструкций при разборке произошло обрушение стен. Т.к. продолжение работ вручную было опасносным для рабочих, решили разбирать строение механизированным способом.

Процесс был приостановлен для оценки и последующего демонтажа оставшихся ценных элементов, которые можно сохранить для дальнейшей реконструкции здания.

Как сообщалось ранее, дома по адресам ул. М. Горького №129, 131 признаны аварийными. Работы по сносу проведены в субботу, 6 июля.

Строительство зданий датировано началом XX века. Дом №129 является флигелем дома сестёр Невзоровых.

Обе постройки не являются объектами культурного наследия, но входят в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород", где действует особый режим регулирования градостроительной деятельности.