Школу на 1100 мест в ЖК "Торпедо" в Нижнем Новгороде построят в 2028 году Общество

Школу на 1100 мест в ЖК "Торпедо" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода построят в 2028 году. Об этом сообщили представители министерства образования региона, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

Жительница ЖК "Торпедо" пожаловалась губернатору Нижегородской области Глебу Никитину на отсутствие школ и детсадов в ЖК и поинтересовалась, планируется ли на территории строительство образовательных учреждений.

В нижегородском министерстве образования пояснили, что строительство здания школы на 1100 мест в ЖК "Торпедо" включено в госпрограмму "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области".

"Школу планируется построить в 2028 году. Что касается детсада на 280 мест в жилом комплексе, то застройщик подготовил проект строительства здания, который прошел госэкспертизу. Однако пока средства на его строительство не выделены", - пояснили в ведомстве.

Напомним, здание школы на 1600 мест в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде введут в эксплуатацию до конца 2024 года.

Также ранее сообщалось, что проект здания школы на улице Украинской в Нижнем Новгороде прошел госэкпертизу.