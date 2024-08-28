Центробанк предложил изменить тарифы по ОСАГО Экономика

Банк России планирует расширить в обе стороны границы тарифного коридора по ОСАГО для общественного транспорта, а также мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Тарифный коридор по ОСАГО для троллейбусов, трамваев и автобусов, которые совершают регулярные пассажироперевозки, планируется увеличить на 11,57%, для мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже - на 20%.

"Базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов, которые оформляют полис на личные легковые автомобили, не изменятся", - говорится в сообщении.

На владельцев транспортных средств, для которых предлагается расширить тарифный коридор, в настоящее время приходится порядка 4% полисов ОСАГО. Несмотря на существенное удорожание запасных частей и возросшую убыточность, он не менялся свыше двух лет.

По данным ЦБ, владельцы мотоциклов в настоящее время платят за ОСАГО меньше остальных страхователей, однако размер ущерба, который причинен пострадавшим по их вине, сопоставим с убытками от легковых машин. За два года он вырос на 32%. Проведенный анализ статданных по полисам для мотоциклов выявил необходимость пересмотреть порядок тарификации для них.

Проект указания предполагает изменение шкалы возраста-стажа мотоциклистов, а также введение нового коэффициента, который зависит от мощности мотоцикла. Небольшие грузовики чаще других становятся виновниками ДТП с максимальным ущербом 400 тысяч рублей. Количество таких выплат по их полисам в два раза больше, чем в среднем среди всех автомобилистов.

Предлагаемое расширение тарифного коридора даст возможность устанавливать справедливые тарифы для высокорисковых водителей и будет стимулировать безаварийное использование перечисленных транспортных средств.

Кроме того, Банк России предлагает привести в соответствие для ряда регионов значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полиса. Предлагается снизить КТ для 21 территории, где сейчас его значение выше среднероссийского. Максимальное сокращение составит 6%. Помимо этого предусмотрено повышение КТ для 18 территорий, где его текущее низкое значение не соответствует возросшим убыткам. Максимальное повышение составит 10,5%.

Документ также предусматривает увеличение коэффициента по полисам ОСАГО мультидрайв для физических лиц. Это договоры без ограничения количество допущенных водителей к управлению автомобилем. На страховки мультидрайв приходится менее 2% от общего числа полисов ОСАГО граждан.

Ранее сообщалось, что Госдума исключила ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто.