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Общество

"Урбантех" пообещал не затрагивать "Урочище Слуда" при строительстве канатки

05 сентября 2024 10:39  [337] Общество

Фото: пресс-служба ГК "Урбантех"

Группа компаний "Урбантех" пообещала не затрагивать "Урочище Слуда" при строительстве новой канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба концессионера.

В Нижнем Новгороде подвели итоги общественных обсуждений в рамках государственной экологической экспертизы, на которых было представлено два варианта строительства канатной дороги над Окой. Слушания проходили с 21 июля по 19 августа.

С учетом поступивших предложений "Урбантех" совместно с правительством Нижегородской области принял проектное решение, по которому опоры канатной дороги не станут устанавливать в границах территории памятника природы регионального значения "Урочище Слуда".

"В утвержденном проекте определены маршрут воздушной переправы, размещение станций и перенос инженерных сетей с учетом минимального воздействия на окружающую среду. Проект предусматривает, что несуще-тягловый канат будет проходить над особо охраняемой природной территорией. При этом в границах "Урочища Слуда" профиль трассы канатной дороги будет проходить выше деревьев с учетом дальнейшего их роста", - пояснили в компании.

Вырубаемые для строительства канатной дороги деревья и кустарники будут компенсированы муниципалитету в натуральной и денежной форме.

Напомним, концессия на строительство канатной дороги от станции метро "Заречная" до парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде была заключена в феврале 2023 года.

Подготовка к строительству новой канатной дороги от станции метро "Заречная" до парка "Швейцария"началась в апреле этого года. Для строительства воздушной переправы планировалось освободить семь земельных участков в Ленинском и Советском районах.

Также ранее сообщалось, что подготовка к запуску фуникулера началась на склоне Нижегородского кремля.

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Теги:
Канатная дорога Строительство
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