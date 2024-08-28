Новые трамваи "МиНиН" запустят по Сормовскому кольцу
Пешеходный тоннель строят под улицей Добролюбова
Реставрация ДДТ им. Чкалова завершилась
Движение по одной полосе Борского моста запустят в декабре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
20 июня 2024 16:48  [4276] Елена Мозгунова: "Важно создать комплексную систему борьбы с киберпреступлениями"
18 марта 2024 09:09  [2831] Роман Пермяков: "Результаты выборов превзошли даже самые смелые прогнозы социологов"
13 октября 2023 10:40  [2685] Сергей Баринов: "Мы надеемся, что до конца года территория лодочной станции будет освобождена"
13 октября 2023 13:42  [2660] Мурат Керефов: "Нижегородская область провела большую работу по сквозному инвестпотоку"
01 февраля 2024 14:58  [2447] Владимир Солдатенков: "Во время ремонта Борского моста важно минимизировать неудобства для автомобилистов и пассажиров"
29 февраля 2024 10:15  [2336] Наталья Халезова: Мошенники возродили старую схему знакомств под видом иностранцев
16 октября 2023 10:46  [2224] Евгений Костин: "Проект "Вам решать!" не только делает жизнь комфортнее, но и объединяет людей"
01 февраля 2024 12:14  [2203] Александр Брод: "Избирательная система России становится более открытой, комфортной и понятной людям"
25 сентября 2023 15:56  [1994] Евгений Миронов: Пульс культурной жизни в Нижнем Новгороде абсолютно столичный
22 декабря 2023 16:32  [1907] Виталий Гаврюшенко: "Предприятия ГК "Волгаэнерго" сработали четко, бесперебойно обеспечивая автозаводцев теплом и электричеством"
Последние новости рубрики Политика
05 сентября 2024 16:13  [265] Евгений Семенов: "Идея сделать Нижегородский Кремль центром культуры и искусств, несомненно, привлекательна"
05 сентября 2024 16:02  [246] Сергей Судьин: "Возникает вопрос о том, что будет размещено на территории Кремля"
05 сентября 2024 15:53  [244] Дмитрий Каминченко: "Кремль исторически ассоциируется с властью"
05 сентября 2024 15:50  [418] Чиновники могут покинуть Кремль
04 сентября 2024 09:56  [421] Онлайн-трансляцию выборов в Нижнем Новгороде организует студия "НаблюдательНО"
03 сентября 2024 12:34  [634] Татьяна Конкина покинула пост директора департамента кадровой политики нижегородской мэрии
02 сентября 2024 18:21  [613] Дмитрий Сивохин возглавил нижегородское "Теплоэнерго"
30 августа 2024 19:12  [1422] Эксперт-мониторинг событий с 23 по 30 августа 2024 года от АНО "Минин-центр"
30 августа 2024 16:45  [700] Игорь Комаров посетил филиал фонда "Защитники Отечества" в Уфе
30 августа 2024 15:37  [730] Нижегородская область будет расширять сотрудничество с Индией в сфере образования
Политика

Евгений Семенов: "Идея сделать Нижегородский Кремль центром культуры и искусств, несомненно, привлекательна"

05 сентября 2024 16:13  [265] Политика

На этой неделе в фокус общественного внимания вновь попала тема освобождения Нижегородского Кремля от размещения в нем офисов региональных и муниципальных чиновников. В этот раз нижегородцы обсуждали возможный переезд мэрии, располагающейся в пятом корпусе Кремля, в ТЦ "Этажи".

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Идея сделать Нижегородский Кремль центром культуры и искусств, несомненно, привлекательна. Однако вопрос здесь не выборе места для строительства нового "правительственного квартала" и даже не в стоимости этого строительства. Основная проблема состоит в общественном запросе на подобное предложение.

Тенденция размещать в бывших правительственных (властных) резиденциях музеи и культурные центры далеко не нова. Достаточно вспомнить Лувр, Эрмитаж, Ватикан, наконец. Однако межу собраниями шедевров, которыми располагают Париж, Санкт-Петербург, Ватикан и Нижний Новгород, есть, пусть небольшая, но все же заметная разница. 

В нашем Кремле уже давно находится Нижегородский государственный художественный музей — один из лучших региональных музеев России. Большим событием для Нижнего Новгорода стало открытие в 2011 году Государственного центра современного искусства "Арсенал", который тоже расположился в Нижегородском Кремле. Однако, нельзя утверждать, что очереди в эти музеи являются постоянной и неизменной приметой кремлевской территории.

Мне кажется, что перед тем, как принимать решение о реновации, неплохо бы было понять, насколько увеличится поток желающих попасть в Кремль после того, как оттуда уедут чиновники, кстати, прихватив с собой и мощную службу по содержанию его территории. Не превратится ли наполненный сегодня жизнью Нижегородский Кремль в сиротливую, безжизненную "культурную локацию"? Не разделит ли он печальную судьбу пустующей ныне территории Нижегородской ярмарки?"

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Семенов Кремль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph