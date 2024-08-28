Евгений Семенов: "Идея сделать Нижегородский Кремль центром культуры и искусств, несомненно, привлекательна" Политика

На этой неделе в фокус общественного внимания вновь попала тема освобождения Нижегородского Кремля от размещения в нем офисов региональных и муниципальных чиновников. В этот раз нижегородцы обсуждали возможный переезд мэрии, располагающейся в пятом корпусе Кремля, в ТЦ "Этажи".

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Идея сделать Нижегородский Кремль центром культуры и искусств, несомненно, привлекательна. Однако вопрос здесь не выборе места для строительства нового "правительственного квартала" и даже не в стоимости этого строительства. Основная проблема состоит в общественном запросе на подобное предложение.

Тенденция размещать в бывших правительственных (властных) резиденциях музеи и культурные центры далеко не нова. Достаточно вспомнить Лувр, Эрмитаж, Ватикан, наконец. Однако межу собраниями шедевров, которыми располагают Париж, Санкт-Петербург, Ватикан и Нижний Новгород, есть, пусть небольшая, но все же заметная разница.

В нашем Кремле уже давно находится Нижегородский государственный художественный музей — один из лучших региональных музеев России. Большим событием для Нижнего Новгорода стало открытие в 2011 году Государственного центра современного искусства "Арсенал", который тоже расположился в Нижегородском Кремле. Однако, нельзя утверждать, что очереди в эти музеи являются постоянной и неизменной приметой кремлевской территории.

Мне кажется, что перед тем, как принимать решение о реновации, неплохо бы было понять, насколько увеличится поток желающих попасть в Кремль после того, как оттуда уедут чиновники, кстати, прихватив с собой и мощную службу по содержанию его территории. Не превратится ли наполненный сегодня жизнью Нижегородский Кремль в сиротливую, безжизненную "культурную локацию"? Не разделит ли он печальную судьбу пустующей ныне территории Нижегородской ярмарки?"