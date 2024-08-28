Сергей Судьин: "Возникает вопрос о том, что будет размещено на территории Кремля" Политика

На этой неделе в фокус общественного внимания вновь попала тема освобождения Нижегородского Кремля от размещения в нем офисов региональных и муниципальных чиновников. В этот раз нижегородцы обсуждали возможный переезд мэрии, располагающейся в пятом корпусе Кремля, в ТЦ "Этажи".

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Изменение привычного городского пространства - тема занятная и интересная. Она идет в русле общих трендов ускорения жизни, нарастающей урбанизации, отвечает возросшим требованиям жителей к комфортности локаций проживания, способствует избавлению от смердящих гнилушек и крысятников, не дотянувших до статуса объектов культурного наследия и уродующих своим видом облик нашего города.

С площадью Сенной и прилегающими к ней территориями уже давно надо было что-то делать. К счастью, некогда возникшая идея стремительно обретает черты целостного проекта. Развитие территории ценно само по себе, и искать доводы для релокации правительственного квартала нам кажется даже излишним. Из всех возможных причин, которые способны наиболее адекватно объяснить потребность создания нового правительственного квартала, является лишь необходимость освобождения кремля для превращения его в исключительно культурное пространство. Все остальные резоны, на наш взгляд, нерелевантны. Вместе с изменением места расположения правительственных зданий изменится и карта пробок, от которых даже метро не спасет; сосредоточить "всю власть" в одном месте вряд ли получится - нынешние кремлевские площади с этой задачей уже явно не справляются, а органы районных властей будут вынуждены оставаться на своих территориях.

Пока нет никакой официальной информации о деталях планируемого строительства, говорить о чем-то конкретном непросто. Возникает вопрос о том, что будет размещено в освободившемся от чиновников Кремле. Так ли сильно они "мешали" функционированию таких титанов региональной культуры, как Нижегородская филармония или Художественный музей?

В общем, впереди много интересного".