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Политика

Дмитрий Каминченко: "Кремль исторически ассоциируется с властью"

05 сентября 2024 15:53  [248] Политика

На этой неделе в фокус общественного внимания вновь попала тема освобождения Нижегородского Кремля от размещения в нем офисов региональных и муниципальных чиновников. В этот раз нижегородцы обсуждали возможный переезд мэрии, располагающейся в пятом корпусе Кремля, в ТЦ "Этажи".

Дмитрий Каминченко, к.полит.н, доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.А. Лобачевского:

"Согласно данным недавно опубликованного индекса качества городской среды 2023 года, Нижний Новгород занимает одну из лидирующих позиций среди городов-миллионников. В совокупности наш областной центр набрал 237 баллов на основании суммирования числовых показателей по шести отдельным категориям. При этом минимальное количество баллов (по 36) получили такие сферы, как "Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства" и "Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства". Преобразование пространства Нижегородского Кремля в музейно-выставочный и концертный центр позволит серьезно повысить показатели как минимум первой из двух указанных выше сфер. Разумеется кремлевское пространство – это одно из наиболее притягательных мест, как для жителей города и области, так и для гостей столицы Приволжья. Его рациональное культурное использование (с учетом разных факторов, в том числе – сезонных) принесет городской и региональной казне немалую прибыль.

С другой стороны, возведение нового правительственного и муниципального квартала, где разместились бы представители органов власти разного уровня, требует огромных финансовых расходов. Расположение их в одном географическом месте представляется более рациональным и логичным с управленческой точки зрения, даже несмотря на интенсивное внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в рабочий процесс в сфере государственного управления. Возможно, оптимальным был бы вариант переезда в уже имеющийся комплекс зданий, но найти соответствующий по своему масштабу комплекс в центре города не так просто.  

В политическом плане Кремль как архитектурный и символический объект, так или иначе, исторически ассоциируется в общественном сознании с властью, в целом и государственными органами управления – в частности. Это, своего рода, сердцевина всего городского пространства, его управленческое ядро. Причем, подобное символическое значение Кремля, вероятнее всего, в определенной степени повышает и престиж работы в органах региональной и муниципальной власти. Разумеется, вызвать подобные ассоциации сможет далеко не каждое здание или комплекс сооружений, расположенных в пределах муниципалитета.

Одним словом, определить, насколько целесообразно в экономическом, управленческом, политическом и социальном отношении преобразование Нижегородского Кремля исключительно в музейно-культурное пространство, крайне затруднительно. Если приблизительные экономические расчеты ещё как-то можно произвести, то по остальным факторам это представляется непростой задачей. Возможно, именно поэтому данная идея время от времени появляется в общественно-политическом дискурсе, но зачастую дальше обсуждения возможных предложений и сценариев решение данного вопроса не продвигается".  

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Теги:
Дмитрий Каминченко Кремль
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