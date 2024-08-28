Около 60 проб опасной пищевой продукции выявил нижегородский Россельхознадзор Общество

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Нижегородской области за восемь месяцев текущего года отобрали на территории региона около 400 проб с целью выявления опасной продукции и сырья животного происхождения. Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате в 59 пробах выявили несоответствие по критериям безопасности. Это составляет 16% от всего объема работы.

Во время лабораторных исследованиях несоответствие выявили в 3 пробах говядины, в 10 пробах сырого молока, в 29 пробах молочной продукции, а также в 5 пробах яйца и 1 пробе мёда. В мясной продукции были выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, антибиотики и другое неприятное "дополнение". В молочной продукции обнаружены несоответствия по жирно-кислотному составу, дрожжи, плесень.



В этом году особое внимание уделили отбору проб в больницах, детских садах, школах и детских оздоровительных лагерях.



Некачественная продукция,согласно федеральному ветеринарному законодательству, изъята и уничтожена. Кроме того, проведены мероприятия по установлению обстоятельств выпуска несоответствующей критериям безопасности продукции. Производителям и поставщикам опасной продукции вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее сообщалось, что сыр и мороженое с авансовым сроком годности обнаружили в Нижегородской области.