Фальсифицированные продукты обнаружены в соцобъектах Нижегородской области Общество

С начала текущего года сотрудники Управления Россельхознадзора по Нижегородской области отобрали более 50 проб продукции для исследования на безопасность на базе Нижегородского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Как сообщает пресс-служба управления, в результате провиденных исследований в больницах Канавинского и Автозаводского районов выявлено фальсифицированное "масло Крестьянское сладко-сливочное несоленое Высший сорт 72,5%, ГОСТ 32261-2013" произведенного в Ивановской области.

Такой же фальсифицированный продукт "масло сладко-сливочное несоленое высший сорт Крестьянское 72,5% ГОСТ 32261-2013" произведенный в Московской области выявили в учреждении здравоохранения, которое находится в Балахне. А а больнице в Борском районе были обнаружены куриные яйца с содержанием антибиотиков, произведенные в Республике Мордовия.

В детской больнице в Нижнем Новгороде сотрудники Управления Россельхознадзора НО и РМЭ обнаружен поддельный "творог с м.д.ж. 9% ГОСТ 31453-2013", который был произведен в Ивановской области.

Кроме того, повышенный интерес представляют социальные объекты: дома престарелых, неврологические диспансерам и др. Так в Ардатовском муниципальном районе в соцучреждении в "ряженке 3,2% ГОСТ 314555-2012" найдены дрожжи и плесень.

Вся информация об опасной продукции передана руководству учебных заведений, больниц и объектов социальной политики, а также производителям. На данный момент в отношении производителей контрафактных продуктов принимаются меры, определенные законодательством Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в одной из больниц Нижнего Новгорода выявлен фальсификат сливочного масла, а в учебном заведении Балахны обнаружено сливочное масло с плесенью.

Кроме того сообщалось, что в больнице Нижегородской области выявлен фальсификат творога.