Россельхознадзор разбирается с "Агат Агро" из-за зарастания 255 га сельхозземель Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении в отношении ООО "Агат Агро" за зарастание земли сельхозназначения на площади более 255 га в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведении сельхозпредприятия находятся 42​ тысячи га земель на юге Нижегородской области.

По информации Россельхознадзора, поля общей площадью более 255 га, расположенные около населённого пункта Красная горка в Воротынском округе, долгое время зарастают деревьями, кустарниками и сорными растениями.

Более того, на данные земельные участки не разработаны и не согласованы необходимые проекты культуртехнической мелиорации, и земли, соответственно, не расчищены, не введены в сельскохозяйственный оборот и не используются в сельскохозяйственном производстве.

ООО "Агат Агро" выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а материалы административного дела направлены в суд.

Напомним, нижегородская ГК "Агат" в 2022 году подписала соглашение с правительством Нижегородской области о реализации до 2026 года широкого спектра проектов в сфере растениеводства. Компания намеревалась инвестировать 10 млрд рублей в крупные проекты в сфере агропромышленного комплекса на территории региона. Проекты связаны с вводом в оборот неиспользуемых сельхозземель, созданием растениеводческого кластера, выращиванием и хранением зерновых и картофеля, производством семян и т.д.

Ранее сообщалось, что житель Краснобаковского района Нижегородской области захламил 12 га сельхозземель.