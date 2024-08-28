Telegram изменил политику безопасности и начнёт модерировать приватные чаты

Популярный мессенджер Telegram изменил политику безопасности после ареста во Франции своего основателя Павла Дурова. Информация появилась в разделе часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте платформы, сообщил телеканал "360".
Ранее все чаты Telegram, за исключением каналов и ботов, были приватными, и администрация мессенджера не обрабатывала никакие запросы, связанные с ними.
Теперь в разделе FAQ уточняется, что во всех приложениях Telegram есть кнопки "пожаловаться". С их помощью можно сообщить модераторам о незаконном контенте.
Для того чтобы отправить жалобу, следует нажать на сообщение и удерживать его - после этого всплывёт меню с нужной кнопкой.
Обновления в политику Telegram внесены менее чем сутки назад.
Ранее Павел Дуров заявил, что преступники стали чаще использовать Telegram из-за роста числа пользователей - сейчас мессенджером пользуется 950 млн человек. Поэтому он поставил задачу улучшить ситуацию в этом направлении. Очевидно, что нововведения является одним из таких шагов.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+