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Политика

Студенты РАНХиГС впервые проголосовали на довыборах в Гордуму Нижнего Новгорода

06 сентября 2024 16:31  [94] Политика

Фото: Кира Мишина, photo-pravda.nn.ru

Довыборы в Гордуму Нижнего Новгорода по округу №30 в Советском районе открылись еще на двух участках. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

Речь идет об участках №№2656 и 2667, которые расположены в Нижегородском институте управления - филиале "РАНХиГС" при Президенте РФ".

По словам председателя УИК №2665 Светланы Смирновой, поток избирателей на избирательный участок большой, однако очередей здесь не возникает.

"Люди приходят голосовать семьями, многие берут с собой детей, что родители с юных лет показывают на своем примере важность участия в выборах и рассказывают им, для чего они проводятся. Во время разгара рабочего дня в основном приходили голосовать пенсионеры, а в обеденный перерыв - избиратели молодого среднего возраста", - рассказала Смирнова.

Студентка Нижегородского института управления - филиала "РАНХиГС" при Президенте РФ" Олеся Шеронова была одна из тех, кто пришел на выборы первый раз в жизни.

"Я считаю, что прийти на выборы – это долг каждого гражданина, и каждый может принять участие в решении судьбы своего государства", - отметила она.

Напомним, довыборы в Гордуму Нижнего Новгорода стартовали еще на четырех участках.

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Теги:
Выборы Гордума
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