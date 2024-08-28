Студенты РАНХиГС впервые проголосовали на довыборах в Гордуму Нижнего Новгорода

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Довыборы в Гордуму Нижнего Новгорода по округу №30 в Советском районе открылись еще на двух участках. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.
Речь идет об участках №№2656 и 2667, которые расположены в Нижегородском институте управления - филиале "РАНХиГС" при Президенте РФ".
По словам председателя УИК №2665 Светланы Смирновой, поток избирателей на избирательный участок большой, однако очередей здесь не возникает.
"Люди приходят голосовать семьями, многие берут с собой детей, что родители с юных лет показывают на своем примере важность участия в выборах и рассказывают им, для чего они проводятся. Во время разгара рабочего дня в основном приходили голосовать пенсионеры, а в обеденный перерыв - избиратели молодого среднего возраста", - рассказала Смирнова.
Студентка Нижегородского института управления - филиала "РАНХиГС" при Президенте РФ" Олеся Шеронова была одна из тех, кто пришел на выборы первый раз в жизни.
"Я считаю, что прийти на выборы – это долг каждого гражданина, и каждый может принять участие в решении судьбы своего государства", - отметила она.
Напомним, довыборы в Гордуму Нижнего Новгорода стартовали еще на четырех участках.
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