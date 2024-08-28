Студенты РАНХиГС впервые проголосовали на довыборах в Гордуму Нижнего Новгорода Политика

Фото: Кира Мишина, photo-pravda.nn.ru

Довыборы в Гордуму Нижнего Новгорода по округу №30 в Советском районе открылись еще на двух участках. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

Речь идет об участках №№2656 и 2667, которые расположены в Нижегородском институте управления - филиале "РАНХиГС" при Президенте РФ".

По словам председателя УИК №2665 Светланы Смирновой, поток избирателей на избирательный участок большой, однако очередей здесь не возникает.

"Люди приходят голосовать семьями, многие берут с собой детей, что родители с юных лет показывают на своем примере важность участия в выборах и рассказывают им, для чего они проводятся. Во время разгара рабочего дня в основном приходили голосовать пенсионеры, а в обеденный перерыв - избиратели молодого среднего возраста", - рассказала Смирнова.

Студентка Нижегородского института управления - филиала "РАНХиГС" при Президенте РФ" Олеся Шеронова была одна из тех, кто пришел на выборы первый раз в жизни.

"Я считаю, что прийти на выборы – это долг каждого гражданина, и каждый может принять участие в решении судьбы своего государства", - отметила она.

Напомним, довыборы в Гордуму Нижнего Новгорода стартовали еще на четырех участках.