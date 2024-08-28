Виртуальный концертный зал открыли в Павлове по нацпроекту "Культура" Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Павлове благодаря нацпроекту "Культура" местная детская художественная школа получила современное оборудование, а в музыкальной школе открылся виртуальный концертный зал.

Как рассказали в областном Минкульте, в том году павловская художественная школа отмечает своё 45-летие. Здесь под руководством 10 преподавателей по программам предпрофессиональной подготовки "Живопись" и "Декоративно-прикладное творчество" обучается 280 человек.

В рамках проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" для школы было выделено более 3,1 млн рублей, из которых более 2,8 млн рублей - из федерального бюджета. На эти средства были приобретены шкафы и стеллажи, стулья и табуреты, а также компьютерное оборудование, проекторы, настенные экраны и ноутбуки. Также для школы закуплено 88 новых мольбертов, натюрмортные стойки, софиты и учебная литература.

А в детской музыкальной школе Павлова к началу нового учебного года было приурочено открытие виртуального концертного зала (ВКЗ) на 50 мест. В рамках нацпроекта на его оснащение из федерального бюджета было выделено 600 тысяч рублей. На эти средства приобрели профессиональную акустическую систему, ноутбук, цифровой микшерный пульт.

Благодаря открытию ВКЗ, жители и гости города смогут увидеть симфонические и образовательные концерты, легендарные балеты и мюзиклы, лекции о композиторах и академической музыке.

В Минкульте уточнили, что Павловская музыкальная школа является старейшей в Нижегородской области: она была открыта в 1937 году. Сейчас в ней обучается более 600 детей и подростков, которые осваивают программы "Фортепиано", "Народные инструменты", "Духовые и ударные инструменты", "Хоровое пение", "Струнные инструменты".

Нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

СПРАВКА:

Всероссийский виртуальный концертный зал – это система онлайн-трансляций, позволяющая смотреть и слушать лучшие выступления ведущих артистов и коллективов в режиме реального времени или в записи. Проект позволяет расширить доступность академического музыкального искусства для всех граждан РФ.