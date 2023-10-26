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Культура и отдых

Виртуальный концертный зал открыли в кстовской детской музыкальной школе

01 ноября 2023 18:32  [40] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Виртуальный концертный зал открыли в кстовской детской музыкальной школе. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках федерального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура" из федерального бюджета на закупку оборудования был выделен 1 млн рублей. На эти средства куплены лазерный проектор, экран, акустическая система, микшерный пульт.

Как рассказал замминистра культуры Нижегородской области Михаил Пельченков, зал рассчитан на 100 зрительских мест. В нем дети смогут ознакомиться с медиатекой Московской государственной академической филармонии. 

Показы концертов будут проходить не реже двух раз в неделю. Так, 7 ноября в 16:00 пройдет показ записи исполнения Ильдаром Абдразаковым вокального цикла на стихи Сергея Есенина "Отчалившая Русь" и романсов Сергея Рахманинова, а 12 ноября в 12:00 состоится прямая трансляция из концертного зала им. С.В. Рахманинова музыкально-поэтической фантазии "Кошкин дом" из абонемента "В гости к органу".

Эта площадка стала одиннадцатой в Нижегородской области: первые ВКЗ открылись в 2019-2020 гг в Шахунье, ЧкаловскеЗаволжье, Выксе и Первомайске. В 2021-2022 гг. - ещё четыре: в СаровеАрзамасеНавашине и Володарске. На прошлой неделе виртуальный концертный зал на 260 мест открылся в Сергаче.

В 2024 году в Нижегородской области откроется еще шесть виртуальных концертных залов.

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Теги:
Концерты Кстово Нацпроект
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