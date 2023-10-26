Виртуальный концертный зал на 260 мест открылся в Сергаче Культура и отдых

В Сергаче в Центральном доме культуры появился виртуальный концертный зал (ВКЗ). На его оборудование в рамках в рамках нацпроекта "Культура" было направлено 2,5 млн рублей межбюджетных трансфертов. Об этом сообщили в региональном Минкультуры.



Эта площадка стала десятой в Нижегородской области: первые ВКЗ открылись в 2019-2020 гг в Шахунье, Чкаловске, Заволжье, Выксе и Первомайске. В 2021-2022 гг. - ещё четыре: в Сарове, Арзамасе, Навашине и Володарске.

В этом году ещё один ВКЗ откроется в Кстове.

Как рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, все площадки оснащены качественным звуковым оборудованием, проекторами и имеют доступ к широкополосному интернету.

Зал в Сергаче рассчитан на 260 зрителей, которые будут иметь возможность "побывать" на лучших концертных площадках страны, услышать и увидеть выступления ведущих коллективов, в том числе ощутив эффект присутствия на прямых трансляциях.

"Хочется, чтобы постоянными посетителями зала стали воспитанники и педагоги Сергачской детской школы искусств: благодаря виртуальному концертному залу у ребят появится возможность расширить кругозор и свои представления о классической музыке", - добавила министр.

Уже составлена программа сеансов в сергачском ВКЗ:

- 4 ноября в 11:00 - концерт Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева;

- 10 ноября в 14:00 - концерт Государственного симфонического оркестра "Новая Россия"под руководством Юрия Башмета;

- 17 ноября в 14:00 - концерт из цикла "Сказки с оркестром" - "Малыш и Карлсон" Астрид Линдгрен в исполнении актёра Юрия Стоянова;

- 24 ноября в 15:00 – гала-концерт детского музыкального фестиваля "Белый пароход - 2023".

СПРАВКА:

Всероссийский виртуальный концертный зал – это система онлайн-трансляций, позволяющая смотреть и слушать лучшие выступления ведущих артистов и коллективов в режиме реального времени или в записи. Проект позволяет расширить доступность академического музыкального искусства для всех граждан РФ.

Федеральный проект "Цифровая культура" нацпроекта "КУльтура" предполагает решение поставлена одной из важных задач - широко внедрить такие цифровые технологии, как виртуальные концертные залы, которые позволят упростить гражданам доступ к произведениям музыкального искусства. Президентом РФ поставлены к выполнению следующие показатели: увеличить количество ВКЗ с 80 в 2019 году до 500 в 2024 году.