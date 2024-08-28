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Экономика

Две "Школы № 21" планируют открыть в Нижнем Новгороде

09 сентября 2024 15:39  [151] Экономика

Фото: Никита Духник

Две "Школы № 21" планируется открыть в Нижнем Новгороде в ближайшее время. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин в ходе пресс-конференции в Волго-Вятском банке Сбербанка 9 сентября.

По его словам, IT- cфера это настоящий драйвер для развития экономики, так как специалисты в этой области зарабатывают больше, чем работники других отраслей и формируют спрос сотрудников в смежных сферах.

"Нижегородская "Школа № 21" будет отличаться от остальных подобных заведений в других городах тем, что в ней будет создан сегмент образования для детей. То есть, мы начнем обучать ребят, которым еще не исполнилось 18 лет. Для Нижегородской области одной "Школы №21" будет недостаточно, и мы планируем прорабатывать вопрос об открытии второй такой школы", - рассказал Глеб Никитин.

Первый кампус школы площадью 2 660 кв. метров появится на улице Тургенева в Нижнем Новгороде.

Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко отметил, что Нижний Новгород выбран для открытия кампуса "Школы № 21" не случайно.

"Нижегородская область - уникальный регион, где правительство и лично губернатор Глеб Никитин системно объединяют ведущие технологические компании, стартапы и образовательные проекты для создания IТ-хаба мирового уровня", - пояснил Анащенко.

Директор "Школы 21" Александр Федяков добавил, что подобные учреждения уже работают в 14 городах России, в частности, в Москве, Казани, Новосибирске, Ярославле, Южно-Сахалинске, Челябинске и один зарубежный кампус в Самарканде.

"В школе будут готовить цифровых инженеров. Кампус школы в Нижнем Новгороде будет работать в режиме 24/7 круглый год, что позволит ученикам выбирать удобное время для занятий. Здесь в основном будут учиться нижегородцы от 18 лет. В "Школе № 21" не будет преподавателей, то есть участники будут учиться друг у друга, благодаря чему участники станут быстрее усваивать информацию. В школе есть так называемый отборочный "бассейн", который включает 15 индивидуальных проектов, три групповых проекта и четыре экзамена. Он займет 26 дней. По итогам "бассейна" около 35% участников проходят отбор в школу на основное обучение, которое занимает от 1 до 1,5 лет до стажировки в IT-компаниях", - рассказал Федяков.

После окончания школы 100% выпускников смогут трудоустроиться.

Напомним, около 60% IT- специалистов вернулось в Нижегородскую область.

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Теги:
IT-специалисты Школа 21
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