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Общество

Глеб Никитин провёл встречу с главным онкологом России Андреем Каприным

10 сентября 2024 09:56  [137] Общество

Фото: Кира Мишина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл рабочую встречу с генеральным директором ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директором МНИОИ имени П.А. Герцена, главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава России, академиком РАН, заслуженным врачом РФ Андреем Каприным. Они осудили развитие системы онкологической помощи в нашем регионе.

К деловой беседе присоединились замгубернатора Андрей Чечерин, министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова, главврач областного онкодиспансера Сергей Гамаюнов, директор МРНЦ им. А.Ф. Цыба Сергей Иванов.

Глеб Никитин отметил, что за последние годы была проделана серьёзная работа в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В частности, в регионе открыто 10 центров амбулаторной онкологической помощи. Андрею Каприну был представлен проект "Города здоровья", который будет создан на базе областной больницы имени Семашко. Здесь в перспективе появятся новые корпуса – поликлиника, хирургический и консультативно-диагностический центры.

По слова губернатора, многое в регионе удалось сделать в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом России.

"Сейчас наша задача - максимально активно включиться в новые инициативы на уровне страны. Это напрямую связано с благополучием людей", - подчеркнул Глеб Никитин.

В ходе встречи были озвучены многие важные показатели, достигнутые регионом. Так, показатель раннего выявления онкозаболеваний в Нижегородской области в 2023 году составил 60,2%. Кроме того, за 10-летний период отмечается положительная динамика по показателю ранней диагностики злокачественных новообразований, что позволяет добиться не только длительной ремиссии, но и в значительном проценте случаев – полного выздоровления.

Андрей Каприн высоко оценил работу по развитию системы онкологической помощи в Нижегородской области. Он указал, что в 2023 году достигнут исторической минимум одногодичной летальности при онкозаболеваниях - 16,7%. Показатель имеет тенденцию к дальнейшему снижению.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем взаимодействии в целях развития системы онкологической помощи в регионе.

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Теги:
Глеб Никитин Здравоохранение онкология
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