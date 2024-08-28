Пешеходный мост через Шуваловский канал построят в 2024 году
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Реставрация ДДТ им. Чкалова завершилась
Повышение стоимости билетов на канатке Нижний Новгород - Бор
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
10 сентября 2024 10:38  [116] Музейно-выставочный центр с кафе построят у парка "Волгоречье" на Бору
09 сентября 2024 13:09  [315] Виртуальный концертный зал открыли в Павлове по нацпроекту "Культура"
08 сентября 2024 12:12  [523] Проект "Первый шаг" объявил поиск юных талантов в Нижегородской области
06 сентября 2024 15:55  [537] Куда поехать в выходные: рыбалка и отдых на живописных реках Подмосковья
06 сентября 2024 12:44  [501] Более 20 резидентов приняли участие в арт-резиденциях Нижегородской области в 2024 году
04 сентября 2024 17:45  [546] Туристические маршруты по Нижегородской области в межсезонье разработают в регионе
04 сентября 2024 13:49  [541] Краеведческий музей под открытым небом открылся в Спасском
02 сентября 2024 07:47  [1197] Фестиваль джаза "Осень в Швейцарии" пройдёт в Нижнем Новгороде 6-8 сентября
01 сентября 2024 18:20  [655] Праздник в преддверии нового учебного года организовали для нижегородских детей
01 сентября 2024 17:54  [641] Нижегородцы могут представить свои стихи для сборника об СВО
Культура и отдых

Музейно-выставочный центр с кафе построят у парка "Волгоречье" на Бору

10 сентября 2024 10:38  [116] Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

Проект музейно-выставочного центра с помещением для кафе на Бору в Нижегородской области прошел экспертизу. Об этом сообщает Единый реестр заключений проектной документации.

Музейный комплекс построят на улице Набережная на участке 30/2 вблизи парка "Волгоречье".

Проектную документацию подготовили специалисты нижегородских ООО "Проектриск", ООО "Проектно-технологическое предприятие "Кров", ООО "Конструкторская мастерская "КМ-4", ООО "Нижегородский проектный институт" и ООО "Истоки".

Застройщиком выступает борское ООО СК "Настроение".

Напомним, что на улице Луначарского на Бору ведется строительство Сталин-центра. В музее создадут залы, где будут размещены экспозиции, рассказывающие о разных периодах жизни руководителя СССР.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Борский г.о. Музеи
Поделиться:
Новости по теме
23 июня 2020 15:27  [2927] Законность возведения памятника Сталину проверяют на Бору
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph