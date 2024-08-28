Музейно-выставочный центр с кафе построят у парка "Волгоречье" на Бору

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Проект музейно-выставочного центра с помещением для кафе на Бору в Нижегородской области прошел экспертизу. Об этом сообщает Единый реестр заключений проектной документации.
Музейный комплекс построят на улице Набережная на участке 30/2 вблизи парка "Волгоречье".
Проектную документацию подготовили специалисты нижегородских ООО "Проектриск", ООО "Проектно-технологическое предприятие "Кров", ООО "Конструкторская мастерская "КМ-4", ООО "Нижегородский проектный институт" и ООО "Истоки".
Застройщиком выступает борское ООО СК "Настроение".
Напомним, что на улице Луначарского на Бору ведется строительство Сталин-центра. В музее создадут залы, где будут размещены экспозиции, рассказывающие о разных периодах жизни руководителя СССР.
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