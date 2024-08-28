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Общество

Парковку транспорта ограничат на участке улицы Коперника в Нижнем Новгороде с 3 октября

12 сентября 2024 18:14  [69] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на участке улицы Коперника в районе строящегося дома с 3 октября будет введено ограничение на остановку и стоянку транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба администрации города, изменения в организации движения вводятся из-за строительных работ для беспрепятственного проезда транспорта, в том числе большегрузного.

Все автомобили, которые будут припаркованы в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещаться на охраняемую стоянку.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что на Большой Покровской запретят парковку  во дворе Дома офицеров.

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Теги:
Парковка Строительство Транспорт
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