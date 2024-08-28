Парковку транспорта ограничат на участке улицы Коперника в Нижнем Новгороде с 3 октября

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В Нижнем Новгороде на участке улицы Коперника в районе строящегося дома с 3 октября будет введено ограничение на остановку и стоянку транспортных средств.
Как сообщает пресс-служба администрации города, изменения в организации движения вводятся из-за строительных работ для беспрепятственного проезда транспорта, в том числе большегрузного.
Все автомобили, которые будут припаркованы в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещаться на охраняемую стоянку.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что на Большой Покровской запретят парковку во дворе Дома офицеров.
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