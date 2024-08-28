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Экономика

Минстрой выдал разрешение на строительство дома на месте кинотеатра "Импульс" в Нижнем Новгороде

13 сентября 2024 10:48  [161] Экономика

Фото: андэко.рф

Министерство строительства региона выдало разрешение на строительство высотного дома на месте снесенного кинотеатра "Импульс" в микрорайоне "Щербинки" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте минстроя.

Строительством высотного дома займется ООО "Специализированный застройщик "Андэко-Импульс".

В многоэтажном доме запроектированы встроено-пристроенные помещения общественного назначения и будет предусмотрена подземная парковка.

Разрешение было выдано девелоперу 28 августа.

Напомним, в феврале власти отказали инвестору ООО "Импульс" в строительстве дома на месте снесенного кинотеатра.

Также ранее сообщалось, что здание бывшего кинотеатра "Импульс" снесли в Нижнем Новгороде в конце февраля, а до этого мэрия Нижнего Новгорода продала свои доли в бывшем кинотеатре "Импульс" на торгах. После этого здание развлекательного заведения площадью 2888 кв. метров полностью перешло в частную собственность.

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Теги:
Импульс Строительство
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