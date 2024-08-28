Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Новые трамваи "МиНиН" запустят по Сормовскому кольцу
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Призёры конкурса самозанятых "Займись делом - 2024"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
13 сентября 2024 14:03  [80] Комплекс по ремонту и обслуживанию автомобилей построят под Нижним Новгородом
13 сентября 2024 11:48  [183] Проблемный дом на улице Июльских дней в Нижнем Новгороде достроят в 2025 году
13 сентября 2024 10:48  [360] Минстрой выдал разрешение на строительство дома на месте кинотеатра "Импульс" в Нижнем Новгороде
13 сентября 2024 09:34  [179] Россияне перевели в НПФ за полгода почти 95 млрд рублей
12 сентября 2024 16:38  [295] Минимальная цена овощного борщевого набора в торговых сетях упала на 10%
12 сентября 2024 16:19  [306] Дорожный фонд Нижегородской области увеличится на 380 млн рублей
12 сентября 2024 15:26  [401] Нижегородский опыт работы с инвесторами представят на форуме "Лидеры инвестиций"
12 сентября 2024 12:16  [492] Нижегородские IТ-компании могут получить компенсацию в 50% на разработку отечественного ПО
12 сентября 2024 08:47  [353] Цена красной икры за август показала рекордный рост с ноября 2022 года
11 сентября 2024 12:55  [506] Цены на вторичное жилье в Нижнем Новгороде немного выросли в августе
Экономика

Комплекс по ремонту и обслуживанию автомобилей построят под Нижним Новгородом

13 сентября 2024 14:03  [80] Экономика

Министерство строительства региона выдало разрешение на строительство комплекса по ремонту и обслуживанию автомобилей в Богородске в Нижегородской области. Об этом сообщается в материалах на сайте регионального минстроя.

Строительством комплекса займется ООО "Волго-Окский химический комбинат".

Комплекс будет включать в себя два здания, расположенных на Дуденевском шоссе.

Разрешение на строительство двух зданий производственного комплекса было выдано 30 августа.

Напомним, Михаил Мишустин в ходе рабочего визита на выставку "ЦИПР-2024" в Нижнем Новгороде поручил организовать локализацию автокомпонентов для автомобиля "Волга".

Также ранее сообщалось, что сборку автомобилей "Волга" в Нижнем Новгороде планируется начать в середине 2024 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Промышленность Строительство
Поделиться:
Новости по теме
30 ноября 2023 14:54  [2791] Производство автомобилей "Волга" планируется возродить в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph