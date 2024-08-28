Комплекс по ремонту и обслуживанию автомобилей построят под Нижним Новгородом Экономика

Министерство строительства региона выдало разрешение на строительство комплекса по ремонту и обслуживанию автомобилей в Богородске в Нижегородской области. Об этом сообщается в материалах на сайте регионального минстроя.

Строительством комплекса займется ООО "Волго-Окский химический комбинат".

Комплекс будет включать в себя два здания, расположенных на Дуденевском шоссе.

Разрешение на строительство двух зданий производственного комплекса было выдано 30 августа.

Напомним, Михаил Мишустин в ходе рабочего визита на выставку "ЦИПР-2024" в Нижнем Новгороде поручил организовать локализацию автокомпонентов для автомобиля "Волга".

Также ранее сообщалось, что сборку автомобилей "Волга" в Нижнем Новгороде планируется начать в середине 2024 года.