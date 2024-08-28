Более 5 тысяч человек стали участниками круглого стола в ННГУ Общество

Фото: пресс-службы ННГУ (Андрей Скворцов)

Круглый стол на тему: "Актуальные практики противодействия вовлечения молодёжи в финансирование противоправной деятельности с использованием современных инструментов" прошел в ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Как сообщает пресс-служба вуза, мероприятие прошло в гибридном формате с участием представителей научно-практических организаций и профильных государственных органов стран СНГ и иных государств-партнёров России, а также вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

Организаторами круглого стала стали Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (СРПФР государств-участников СНГ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Очно на мероприятии присутствовали около 100 человек, включая студентов, аспирантов и преподавателей университета. В режиме видеоконференцсвязи в работе круглого стола приняли участие порядка 5 тысяч человек из всех федеральных округов России, СРПФР государств-участников СНГ и стран дальнего зарубежья: Сербии, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Кыргызстана, Бразилии, Индии, Китая, Перу, Зимбабве.

В открытии круглого стола приняли участие: руководитель Секретариата СРПФР, заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, заместитель губернатора Нижегородской области Пётр Банников, ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Олег Трофимов.

Во время заседания сотрудники Университета Лобачевского от лица руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу получили серебряные медали "За содействие" и благодарственные письма.

В рамках круглого стола работали две секции: "Практика использования игровых валют и современных стриминговых сервисов в финансировании противоправной деятельности" и "Современные инструменты финансирования противоправной деятельности с использованием виртуальных активов".

По результатам работы круглого стола, выпустят информационный материал, который обобщит лучшие практики противодействия вовлечению молодого поколения в финансирование противоправной деятельности с использованием современных инструментов. В будущем этот материал будет активно использоваться для профилактической работы с молодёжью.

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